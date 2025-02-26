В Москве по делу о фейках задержана кинокритик Барабаш, ей грозит до 10 лет

Барабаш известна как кинокритик и журналистка, сотрудничавшая с различными российскими изданиями, включая Republic и Forbes. В 2016 году она сообщила об увольнении из информационного агентства «Интерфакс», причиной которого, по ее словам, стала ее критическая позиция по отношению к российским властям. Барабаш активно выражала свою гражданскую позицию, выступая против военной операции на Украине. Один из последних постов с такой позицией она опубликовала на своей странице в Facebook 23 февраля.