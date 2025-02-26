В Уфе ушел из жизни 99-летний ветеран Петр Заборов

Петр Иванович Заборов родился 21 июня 1925 года в деревне Письмянка Белебеевского района. В 1943 году был призван на службу. Его путь был непростым: сначала Тоцкие лагеря, учебный полк в Кувандыке, затем служба в Нальчике и Краснодарском крае. В июле 1945 года он служил в Ленинакане, а в марте 1948 года был демобилизован.