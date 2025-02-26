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В Уфе ушел из жизни 99-летний ветеран Петр Заборов

В Уфе ушел из жизни 99-летний ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный работник машиностроения БАССР Петр Иванович Заборов. Об этом сообщил глава администрации Орджоникидзевского района Рустем Хамитов.

Источник: Башинформ

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким. Память о нем, о его заслугах перед Родиной и нашим районом навсегда сохранится в наших сердцах», — написал он в своих соцсетях.

Петр Иванович Заборов родился 21 июня 1925 года в деревне Письмянка Белебеевского района. В 1943 году был призван на службу. Его путь был непростым: сначала Тоцкие лагеря, учебный полк в Кувандыке, затем служба в Нальчике и Краснодарском крае. В июле 1945 года он служил в Ленинакане, а в марте 1948 года был демобилизован.

После демобилизации Петр Иванович начал свою трудовую деятельность на Уфимском моторостроительном заводе.

В 1969 году перешел на Уфимский электроламповый завод, где проработал 18 лет, возглавляя бригаду слесарей-наладчиков, и отвечал за газовую систему предприятия. Его профессионализм и ответственность были высоко оценены коллегами, которые с уважением называли его «золотые руки».

Петр Иванович был не только высоко квалифицированным специалистом, но и активным участником общественной жизни завода: член партийной комиссии партконтроля, председатель цехкома.

«Башинформ» выражает соболезнования родным и близким Петра Ивановича.