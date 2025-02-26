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Демонтаж новогодних городков начался в краевом центре

В ближайшие дни рабочим предстоит вывезти более 10 километров гирлянд и тысячу кубометров льда и снега с площадей Хабаровска.

Так, на площади имени Ленина разбирают ели, вслед за ними на склад отправятся праздничные инсталляции и фотозоны.

Главную городскую елку вывезут после того, как площадь будет полностью освобождена. Параллельно рабочие займутся демонтажем ледовых фигур.

Работа кипит и в парке «Динамо»: уже разобрали главную елку парка, она была собрана из 190 живых елей. Основные работы здесь ведут ночью, так как днем в парке много посетителей. Хвою передадут в зоосад, а остальной реквизит отправят на хранение до следующего нового года.