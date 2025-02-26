Демонтаж новогодних городков начался в краевом центре

Работа кипит и в парке «Динамо»: уже разобрали главную елку парка, она была собрана из 190 живых елей. Основные работы здесь ведут ночью, так как днем в парке много посетителей. Хвою передадут в зоосад, а остальной реквизит отправят на хранение до следующего нового года.