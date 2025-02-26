Омск очистят от незаконных шлагбаумов и ограждений

На сайте госзакупок появился очередной аукцион от омской мэрии. Администрация города ищет подрядчика, который будет выполнять работы по демонтажу незаконных шлагбаумов и ограждений.
Начальная стоимость контракта составляет 147 тысяч рублей. Работы будут осуществляться по заявке заказчика. По условиям договора подрядчик должен выехать по указанному адресу, провести демонтаж ограждения и вывести конструкцию на площадку временного хранения по улице Каховского.
Договор на демонтаж будет действовать до 20 декабря.