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Омск очистят от незаконных шлагбаумов и ограждений

Мэрия ищет подрядчика, который будет выполнять услуги по демонтажу.

Источник: Комсомольская правда

На сайте госзакупок появился очередной аукцион от омской мэрии. Администрация города ищет подрядчика, который будет выполнять работы по демонтажу незаконных шлагбаумов и ограждений.

Начальная стоимость контракта составляет 147 тысяч рублей. Работы будут осуществляться по заявке заказчика. По условиям договора подрядчик должен выехать по указанному адресу, провести демонтаж ограждения и вывести конструкцию на площадку временного хранения по улице Каховского.

Договор на демонтаж будет действовать до 20 декабря.