Число новых случаев ВИЧ в Екатеринбурге за 10 лет снизилось на 64%

Кроме того, ситуация с первичной заболеваемостью алкоголизмом стабилизировалась, и среди несовершеннолетних подростков случаев выявления алкогольной зависимости не было. Заболеваемость наркоманией среди несовершеннолетних также снизилась почти в три раза, а количество смертельных отравлений наркотическими веществами по сравнению с 2023 годом уменьшилось на 18%. «Отмечу, что в настоящее время развитие наркоситуации нестабильно и во многом зависит от сторонних факторов, в том числе качества жизни граждан. Мы видим, что поколение меняется, наблюдаются тенденции к здоровому образу жизни. Поэтому при выборе мероприятий мы ориентируемся на современные тенденции и проактивное значение профилактических воздействий», — отметила начальник управления по вопросам охраны здоровья департамента социальной и молодежной политики администрации Екатеринбурга Оксана Кучкасова.