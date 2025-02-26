Нейросеть предложила омичам необычные рецепты блинов на Масленицу

Масленица — один из самых ярких и любимых праздников в русской культуре. Это не просто неделя угощений, но и время народных гуляний, встреч с близкими и подготовки к Великому посту. Главный символ Масленицы — блины, символизирующие солнце и приход весны. В этот период хозяйки соревнуются в кулинарном мастерстве, готовя всевозможные разновидности блинов.