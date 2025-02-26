Небольшое потепление придет в Воронежскую область

Погоду области будет определять малоградиентное барическое поле. Об этом сообщил воронежский гидрометцентр.
Сегодня в среду, 26 февраля, на территории региона переменная облачность. Днем без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура днем 3−8° мороза.
В Воронеже переменная облачность. Без существенных осадков. Утром туман. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура днем 5−7° мороза.
В четверг, 27 февраля, в Воронежской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 5−10 м/с. Температура ночью 12−17° мороза, днем 1−6° мороза.
В Воронеже без существенных осадков. Температура ночью 12−14°, днем 1−3° мороза.
В пятницу, 28 февраля, на территории региона переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений 5−10 м/с. Температура ночью 10−15°, днем 0−5° мороза.
В Воронеже без существенных осадков. Температура ночью 11−13°, днем 1−3° мороза.
Самый теплый день 26 февраля наблюдался в 2021 году, тогда зафиксировали 9,2° выше ноля. Минимальная температура воздуха 26 февраля была в 1929 году: термометр показал 28,9° мороза.