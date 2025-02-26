Запасайтесь водой: массовые отключения ХВС ожидаются во Владивостоке

Март во Владивостоке начнется с массовых отключений воды. По информации пресс-службы «Примводоканала», ХВС будет отсутствовать в некоторых домах 5-го, 11-го и 12-го числа, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Из-за планового ремонта 5 марта с 9:00 до 17:00 холодная вода будет отсутствовать в домах на Героев Хасана, 13, 13а, Нестерова, 1а, а до 20:00 — на 100-летия Владивостоку, 86−15, 107−143, 155, Арсенальной, 15, Давыдова, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24−38, 29 стр. 5, 31а, Кирова, 2, 2а, 4, 6, 10, 10а, 12, 14, 14/1, 14/2, Русской, 21, 21а, 21б, 21 В, 21д, 25, 49, 53, 53а, 53б, 53 В, 53д. Узбекской, 13, 15.
Во вторник, 11 марта, с 9:00 до 17:00 ХВС отключат в домах на Черемуховой, 8, 10, 12а, 16.
Следующие отключения ожидаются 12 марта. С 9:00 до 16:00 без холодной воды останутся жители домов на Адмирала Кузнецова, 74−92, Ватутина, 24, 24 стр. 2, Каплунова, 5, 13, 13а, 15, 17, Нейбута, 55, 4-й и 5-й Террасной, Черняховского, 3, 5, 13, Яблочкова, 55. В этот же день с 9:00 до 19:00 ХВС будет отсутствовать на Березовой, 25, Калинина, 82, 84, 115, 115а, 115б, 153, 173, 177, 225, Пихтовой, 21, 21а, 21б, 26 г, 35, 35а, Тополевой, 30, Ясеневой, 8.