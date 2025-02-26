Запасайтесь водой: массовые отключения ХВС ожидаются во Владивостоке

Следующие отключения ожидаются 12 марта. С 9:00 до 16:00 без холодной воды останутся жители домов на Адмирала Кузнецова, 74−92, Ватутина, 24, 24 стр. 2, Каплунова, 5, 13, 13а, 15, 17, Нейбута, 55, 4-й и 5-й Террасной, Черняховского, 3, 5, 13, Яблочкова, 55. В этот же день с 9:00 до 19:00 ХВС будет отсутствовать на Березовой, 25, Калинина, 82, 84, 115, 115а, 115б, 153, 173, 177, 225, Пихтовой, 21, 21а, 21б, 26 г, 35, 35а, Тополевой, 30, Ясеневой, 8.