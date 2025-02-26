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Журналист в Хабаровске оштрафован на 700 тысяч рублей за распространение фейков о российской армии

Хабаровский журналист Сергей Мингазов заслушал приговор суда по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.

Источник: AP 2024

Житель краевой столицы в апреле 2024 года в качестве фигуранта уголовного дела был взят под домашний арест. Поводом для разбирательства стала публикация. В апреле 2022 года и в мае 2023 года в своем новостном канале в одной из соцсетей осужденный разместил фейковую публикацию, дискредитирующую Вооруженные силы России. Публикация была доступна неограниченному кругу лиц.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, в ходе разбирательства провели лингвистическую экспертизу, допросили свидетелей случившегося, провели ряд других следственных действий. Хабаровчанин признан судом виновным. В качестве наказания ему определен штраф в размере 700 тысяч рублей.

штрафы