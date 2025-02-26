Журналист в Хабаровске оштрафован на 700 тысяч рублей за распространение фейков о российской армии

Житель краевой столицы в апреле 2024 года в качестве фигуранта уголовного дела был взят под домашний арест. Поводом для разбирательства стала публикация. В апреле 2022 года и в мае 2023 года в своем новостном канале в одной из соцсетей осужденный разместил фейковую публикацию, дискредитирующую Вооруженные силы России. Публикация была доступна неограниченному кругу лиц.