Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске подрядчика оштрафовали на 600 000 рублей за срыв сроков ремонта дороги

Прокуратура добилась наказания для компании, не выполнившей вовремя работы на улице Омской.

Источник: Om1 Омск

Подрядчика оштрафовали на 623 000 рублей за срыв сроков ремонта улицы Омской. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Выяснилось, что организация «АРТ РемСтрой» заключила контракт с бюджетным учреждением «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» на сумму более 191 миллиона рублей. Подрядчик должен был провести работы на улице Омской до августа прошлого года. Однако в срок работы не завершили, и прокуратура внесла руководителю данной организации представление.

«Благодаря вмешательству прокуратуры ремонтные работы по улице Омская завершены», — отметили в ведомстве.