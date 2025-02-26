В Омске подрядчика оштрафовали на 600 000 рублей за срыв сроков ремонта дороги

Выяснилось, что организация «АРТ РемСтрой» заключила контракт с бюджетным учреждением «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» на сумму более 191 миллиона рублей. Подрядчик должен был провести работы на улице Омской до августа прошлого года. Однако в срок работы не завершили, и прокуратура внесла руководителю данной организации представление.