В Башкирии весенние каникулы в школах начнутся с 29 марта

Как сообщили в Минобразования РБ, весенний отдых учащихся школ запланирован с 29 марта по 6 апреля. Ранее рекомендуемый учебный календарь министерства образования России, отдохнуть дети должны были с 24 по 31 марта.
Школы вправе самостоятельно утверждать время начала и окончания каникул, поэтому даты отдыха даже в образовательных учреждениях одного города могут отличаться. Управление образования города Уфа подтвердило, что большинство школ придерживаются рекомендованного графика министерства.
Отметим, что согласно учебным планам, продолжительность первой и второй четверти составляет 8 недель, третей — 11 недель и четвертой — 7 недель. Учебный год для большинства учеников длится 34 недели. А каникулы должны составлять минимум 7 календарных дней.