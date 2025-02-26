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В Башкирии весенние каникулы в школах начнутся с 29 марта

В Башкирии весенние каникулы в школах начнутся с 29 марта. Даты весенних каникул были перенесены на неделю.

Как сообщили в Минобразования РБ, весенний отдых учащихся школ запланирован с 29 марта по 6 апреля. Ранее рекомендуемый учебный календарь министерства образования России, отдохнуть дети должны были с 24 по 31 марта.

Школы вправе самостоятельно утверждать время начала и окончания каникул, поэтому даты отдыха даже в образовательных учреждениях одного города могут отличаться. Управление образования города Уфа подтвердило, что большинство школ придерживаются рекомендованного графика министерства.

Отметим, что согласно учебным планам, продолжительность первой и второй четверти составляет 8 недель, третей — 11 недель и четвертой — 7 недель. Учебный год для большинства учеников длится 34 недели. А каникулы должны составлять минимум 7 календарных дней.

образование