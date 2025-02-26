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В Росреестре Хабаровского края пройдет марафон горячих линий

Для жителей Хабаровского края в управлении Росреестра пройдет марафон горячих линий.

Источник: Freepik

Как сообщили в ведомстве, граждане смогут обратиться за консультацией с 3 по 7 марта 2025 года с 10:00 до 11:00. В понедельник, 3 марта, темой консультаций будет «Все о процедуре банкротства». Телефон для записи: (4212) 43−79−50.

Во вторник, 4 марта, специалисты будут готовы проконсультировать на тему «Как будет работать новый закон об освоении и использовании земельных участков». Телефон для записи: (4212) 43−87−69.

В среду, 5 марта, пройдут консультации на две темы: «Как найти земельный участок для строительства жилья с помощью сервиса “Земля для стройки”» и «Порядок взаимодействия Росреестра с юридическими лицами». Телефон для первой темы: (4212) 43−87−76, для второй темы: 8 (4212) 43−87−83.

В четверг, 6 марта, специалисты расскажут о новом порядке регистрации прав на земельные участки. Телефон для записи: (4212) 43−79−95.

В пятницу консультации будут посвящены тому, как получить государственные услуги Росреестра в электронном виде. Телефон для записи: (4212) 43−78−79.

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