В Росреестре Хабаровского края пройдет марафон горячих линий

Как сообщили в ведомстве, граждане смогут обратиться за консультацией с 3 по 7 марта 2025 года с 10:00 до 11:00. В понедельник, 3 марта, темой консультаций будет «Все о процедуре банкротства». Телефон для записи: (4212) 43−79−50.