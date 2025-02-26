Два авиарейса в Сочи задержали в аэропорту Челябинска 26 февраля

Причиной стали ограничения, введённые ночью в среду в аэропорту Сочи. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Меру ввели для безопасности пассажиров. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал в своём Telegram-канале представитель Росавиации Артём Кореняко. В аэропорту Сочи добавили, что все службы готовы к работе после того, как ограничения снимут, и просят пассажиров следить за информацией на онлайн-табло. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своём Telegram-канале о попытке украинских военных минувшей ночью атаковать гражданские объекты на территории региона. По его словам, в результате повреждено три жилых дома в нескольких муниципалитетах, жертв, по предварительным данным, нет.