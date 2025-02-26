Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава минэкологии Башкирии рассказал о подготовке к предстоящему половодью

По его словам, уже сейчас в республике принимаются все необходимые меры для обеспечения безаварийного прохождения весеннего паводка.

Источник: Соцсети Нияза Фазылова

«На текущий момент все гидротехнические сооружения республики находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к пропуску половодья. В рамках подготовки определены мероприятия, сроки исполнения, закреплены ответственные лица. Ежедневно в диспетчерскую службу Управления по эксплуатации ГТС передаем информацию о текущем состоянии и вносим в информационную систему Паводок 2.0. Приступили к расчистке подъездных и внутриплощадочных дорог, а также гребня плотины и водопропускных сооружений», — написал он в своих соцсетях.

Кроме того, для уточнения запасов воды в снеге и объемов весеннего половодья до 20 марта планируется проведение маршрутных снегомерных съемок на 9 водохранилищах, а в период с 10 по 21 марта на республиканских объектах пройдут противоаварийные тренировки с участием ЕДДС и КЧС.

Также планируется провести расчистку русел рек в Миякинском и Гафурийском районах, приступить к капремонту Юмагузинского водохранилища и продолжить работу по Сакмарскому водохранилищу, рассказал министр.

экология