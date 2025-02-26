Глава минэкологии Башкирии рассказал о подготовке к предстоящему половодью

«На текущий момент все гидротехнические сооружения республики находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к пропуску половодья. В рамках подготовки определены мероприятия, сроки исполнения, закреплены ответственные лица. Ежедневно в диспетчерскую службу Управления по эксплуатации ГТС передаем информацию о текущем состоянии и вносим в информационную систему Паводок 2.0. Приступили к расчистке подъездных и внутриплощадочных дорог, а также гребня плотины и водопропускных сооружений», — написал он в своих соцсетях.
Кроме того, для уточнения запасов воды в снеге и объемов весеннего половодья до 20 марта планируется проведение маршрутных снегомерных съемок на 9 водохранилищах, а в период с 10 по 21 марта на республиканских объектах пройдут противоаварийные тренировки с участием ЕДДС и КЧС.
Также планируется провести расчистку русел рек в Миякинском и Гафурийском районах, приступить к капремонту Юмагузинского водохранилища и продолжить работу по Сакмарскому водохранилищу, рассказал министр.