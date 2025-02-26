Глава минэкологии Башкирии рассказал о подготовке к предстоящему половодью

«На текущий момент все гидротехнические сооружения республики находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к пропуску половодья. В рамках подготовки определены мероприятия, сроки исполнения, закреплены ответственные лица. Ежедневно в диспетчерскую службу Управления по эксплуатации ГТС передаем информацию о текущем состоянии и вносим в информационную систему Паводок 2.0. Приступили к расчистке подъездных и внутриплощадочных дорог, а также гребня плотины и водопропускных сооружений», — написал он в своих соцсетях.