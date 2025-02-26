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Без осадков и до +10°С ожидается в Беларуси в среду

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси в среду, сообщили в Белгидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 54% 758 мм рт. ст. +8°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность и будет без осадков. Утром местами по западу возможен слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица, из-за этого в стране объявлен желтый уровень опасности. Ветер южный, юго-восточный 2−7 м/с.

Дневная температура воздуха составит +1…+7°С, по юго-западу воздух прогреется до +10°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.

Прогноз погоды по регионам

В Минске, Витебске и Могилеве в среду ожидается переменная облачность и без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра в городах поднимется до отметки +3…+5°C. Ветер юго-восточный 2−7 м/с.

В Гомеле прогнозируются схожие погодные условия: переменная облачность, без осадков, гололедица, +2…+4°C, ветер юго-восточный 2−7 м/с.

В Гродно в среду будет облачно с прояснениями, вероятность осадков составит 5−10%, на отдельных участках дорог также будет гололедица. В областном центре воздух прогреется до +5…+7°C. Ветер юго-восточный 2−7 м/с.

Самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров ожидается в Бресте, где столбик термометра поднимется до +8…+10°C. В городе на Двине в среду ожидается переменная облачность и без осадков, утром возможен слабый туман. Ветер юго-восточный 2−7 м/с.