Без осадков и до +10°С ожидается в Беларуси в среду

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность и будет без осадков. Утром местами по западу возможен слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица, из-за этого в стране объявлен желтый уровень опасности. Ветер южный, юго-восточный 2−7 м/с.