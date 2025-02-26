В Перми завершили переезд собак в новый муниципальный приют

Новый приют на ул. Верхнемостовой рассчитан на прием более 1000 животных. Его построили за счет субсидии из краевого бюджета. На территории приюта обустроили ветеринарный пункт для лечения и осмотра животных, организовали большую зону для выгула и социализации собак. Для животных установили более 200 вольеров с крытой утепленной и открытой огороженной частями.