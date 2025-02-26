В Перми завершили переезд собак в новый муниципальный приют

В муниципальный приют на ул. Верхнемостовой, 38 завершили переезд первых питомцев. Вольеры начали обживать 299 животных. Их перевезли из приюта на ул. Соликамской, 271.
Старый приют построили в 2002 году, в нем могли разместить 350 питомцев. За прошедшие почти 20 лет его площадка морально устарела, появилась необходимость в создании нового большого приюта, отвечающего современным требованиям и стандартам.
Новый приют на ул. Верхнемостовой рассчитан на прием более 1000 животных. Его построили за счет субсидии из краевого бюджета. На территории приюта обустроили ветеринарный пункт для лечения и осмотра животных, организовали большую зону для выгула и социализации собак. Для животных установили более 200 вольеров с крытой утепленной и открытой огороженной частями.
В Перми продолжает работу приют на ул. Верхне-Муллинская, 106а. Первых животных он принял в 2020 году. Сейчас в нем содержат 348 питомцев.
«Создание новых площадок позволяет увеличить количество мест для содержания животных без владельцев и, как следствие, уменьшать их число на улицах города», — отметили в администрации Перми.
На улицах города с 2022 года происходит заметное снижение наблюдаемой численности животных без владельцев. Этого удалось добиться благодаря планомерной и системной работе городских властей.