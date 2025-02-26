В России ускорили синтез макромолекул для лечения опухолей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские исследователи нашли способ ускорить процесс получения макромолекул, которые используются в качестве контейнеров для точечной доставки онкопрепаратов. Если раньше конструирование таких соединений занимало несколько месяцев, то сейчас требуется несколько недель, сообщили ТАСС в Фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).
Ученые Центра компетенций НТИ «Цифровое материаловедение» МГТУ им. Н. Э. Баумана, Института синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова РАН, а также Тульского государственного педагогического университета усовершенствовали технологию синтеза макромолекул дендримеров — перспективных макромолекул с разветвленной структурой и качествами, применяемыми в медицине и нанотехнологиях.
«Их способность выступать в роли молекулярных контейнеров, или платформ для доставки лекарств, делает их ключевыми объектами современных исследований. Однако традиционные методы синтеза дендримеров, требующие многоступенчатых процессов и сложной очистки, долгое время ограничивали их массовое применение. Авторы нашли способ сократить срок конструирования соединений с нескольких месяцев до нескольких недель», — сообщили в организации.
Авторы предложили подход, который предполагает соединение во время синтеза не углеродных каркасов молекул, как в природе, а добавленных к ним молекул кислорода и азота, служащих своеобразными молекулярными креплениями. Такой молекулярный «конструктор» собирается более эффективно и с минимальной долей примесей, которые легко удалить. Авторы также смогли создать более крупные в сравнении с типичными макромолекулы, размер которых достигает 33 нанометров.
«В медицине дендримеры могут использоваться как носители противоопухолевых препаратов и ингибиторы вирусных инфекций, например, Эболы и Зика. В энергетике — в качестве компонентов нанобатарей, в материаловедении — для создания жидкокристаллических фаз и самоорганизующихся наноструктур. Разработанные подходы, включающие в себя клик-химию, способны сократить затраты на производство дендримеров и минимизировать использование токсичных реагентов, что соответствует принципам “зеленой” химии», — также уточнили в фонде.