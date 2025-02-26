В России ускорили синтез макромолекул для лечения опухолей

Авторы предложили подход, который предполагает соединение во время синтеза не углеродных каркасов молекул, как в природе, а добавленных к ним молекул кислорода и азота, служащих своеобразными молекулярными креплениями. Такой молекулярный «конструктор» собирается более эффективно и с минимальной долей примесей, которые легко удалить. Авторы также смогли создать более крупные в сравнении с типичными макромолекулы, размер которых достигает 33 нанометров.