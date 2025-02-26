Тротуары очищают от наледи во всех районах Иркутска

За прошедшие сутки силами МУП «Иркутскавтодор» и подрядных организаций частично расчищены тротуары на улицах Горького, Степана Разина, Красноказачья, Марата, Киевская, Богдана Хмельницкого, Иосифа Уткина, Ярослава Гашека, Байкальская, Ямская, Карла Либкнехта, Российская, 5-й Армии, Улан-Баторская, Лермонтова, Генерала Доватора, Жукова, Сибирских Партизан, 4-я Железнодорожная, Маяковского, Вампилова, Главная Кировская, Баумана, Якоби, Безбокова, Трактовая, Багратиона, в микрорайонах Юбилейный, Синюшина гора и Березовый. Для устранения наледи также применяют противогололедные материалы, сообщается в релизе пресс-службы администрации города.