Тротуары очищают от наледи во всех районах Иркутска

В основном работы проводят вручную, при необходимости задействуют спецтехнику.
За прошедшие сутки силами МУП «Иркутскавтодор» и подрядных организаций частично расчищены тротуары на улицах Горького, Степана Разина, Красноказачья, Марата, Киевская, Богдана Хмельницкого, Иосифа Уткина, Ярослава Гашека, Байкальская, Ямская, Карла Либкнехта, Российская, 5-й Армии, Улан-Баторская, Лермонтова, Генерала Доватора, Жукова, Сибирских Партизан, 4-я Железнодорожная, Маяковского, Вампилова, Главная Кировская, Баумана, Якоби, Безбокова, Трактовая, Багратиона, в микрорайонах Юбилейный, Синюшина гора и Березовый. Для устранения наледи также применяют противогололедные материалы, сообщается в релизе пресс-службы администрации города.
«По поручению мэра Руслана Болотова на особом контроле находится содержание подходов и подъездных путей к учреждениям образования и здравоохранения. Накануне были расчищены тротуары возле школ № 19, 55, 24. Также приведены в порядок проезды к ним», — рассказал руководитель предприятия Василий Ефремов.
Также продолжается уборка остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, заездных карманов. Кроме того, выполняют работы по очистке лестниц, ограждений, решеток ливневой канализации. Снежный накат во дворах убирают с помощью грейдеров.
Организован круглосуточный вывоз снега. Такие мероприятия за два дня провели на улицах Богдана Хмельницкого, Декабрьских Событий, Красноярская, 4-я Советская, Марата, Свердлова, Сударева, Верхняя Набережная, Ленина, Седова, Улан-Баторская, 2-я Железнодорожная, Ширямова, на объездных дорогах в микрорайонах Ново-Ленино, Университетский и Первомайский.