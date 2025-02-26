В Алматы обновят Мемориал Славы

Плиты на «Вечном Огне» 50 лет подвергались атмосферным влияниям — дождям, снегу и палящем солнцем. А у нас в Алматы бывают большие перепады температуры. Последние лет 15 свою лепту в разрушение не только бетонного пласта, на котором лежат плиты, но и камня, которым облицован «Вечный Огонь», внесли скейтеры, самокатчики и велосипедисты, которым наплевать было на память и мемориал. Все это то привело к образованию трещин на плитах, которыми был облицован «Вечный Огонь». Когда были подняты плиты, стало ясно, что бетон фактически превратился в песок, что хорошо видно на фотографии. Сегодня убирается разрушенный бетон, идёт замена армирования, и, конечно, же замена только разрушенных плит.