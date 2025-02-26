В Алматы обновят Мемориал Славы

Реконструкция была начата на основании результатов комиссии, оценившей степень износа гранитных и каменных плит, и брусчатки.
Мемориальный комплекс существует уже 50 лет, за это время гранитное покрытие, брусчатка и каменные плиты значительно износились, появились трещины и местами разрушения. Ремонт здесь не проводился более 20 лет. В связи с этим было принято решение о проведении восстановительных работ с сохранением исторического облика и возвращением его в первозданный вид.
Работы включают очистку пескоструйным аппаратом гранитных плит, обрамляющих центр Мемориала Славы — постамент «Вечного огня». Кроме того, будет очищен и приведен в порядок гранитный плитняк, а также будет заменена брусчатка между мемориальным комплексом и Вознесенским собором. Восстановительные работы планируется завершить в апреле 2025 года.
К инициативе проведения ремонтных работ присоединилась внучка знаменитого героя Советского Союза Ивана Панфилова — Алуа Байкадамова.
Плиты на «Вечном Огне» 50 лет подвергались атмосферным влияниям — дождям, снегу и палящем солнцем. А у нас в Алматы бывают большие перепады температуры. Последние лет 15 свою лепту в разрушение не только бетонного пласта, на котором лежат плиты, но и камня, которым облицован «Вечный Огонь», внесли скейтеры, самокатчики и велосипедисты, которым наплевать было на память и мемориал. Все это то привело к образованию трещин на плитах, которыми был облицован «Вечный Огонь». Когда были подняты плиты, стало ясно, что бетон фактически превратился в песок, что хорошо видно на фотографии. Сегодня убирается разрушенный бетон, идёт замена армирования, и, конечно, же замена только разрушенных плит.
Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев — историко-архитектурный и мемориальный заповедник. Получил свое название в 1942 году в честь подвига 28 героями-панфиловцами при обороне Москвы. Расположенный на территории Мемориал Славы был открыт 8 мая 1975 года, в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, осенью 2024 года проводился ремонт территории парка со стороны улицы Казыбек би и вокруг памятника имени Панфилова. Данный участок нуждался в серьезном обновлении: в разбитом состоянии находились плиты, обрамляющие монумент, а также пандусы и ступени. В рамках текущего ремонта на участке общей площадью 500 квадратных метров была уложена гранитная плитка, установлены пандусы и проведена ливневая система.