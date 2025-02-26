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В Казахстане 26 февраля ожидаются осадки и ухудшение погодных условий

26 февраля в большинстве областей Казахстана пройдут осадки, а в ряде регионов прогнозируются неблагоприятные метеоусловия, сообщает El.kz.

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 54% 758 мм рт. ст. +8°
Источник: EL.kz

В Астане ожидается снег с дождем, гололед, низовая метель и туман. Ветер достигнет 15−20 м/с, температура ночью составит −4…-6°C, днем 0…+2°C.

В Алматы пасмурно, возможен сильный дождь, снег, гололед и туман, ветер до 15 м/с. Ночью 0…+2°C, днем +6…+8°C.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь и снег, температура в течение суток −1…+1°C.

В Караганде прогнозируются дождь, снег, низовая метель и гололед. Ветер усилится до 15−18 м/с, ночью −6…-8°C, днем −1…+1°C.

В Костанае снег, метель, ветер 9−14 м/с, ночью −10…-12°C, днем −6…-8°C.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9−14 м/с, ночью −14…-16°C, днем −4…-6°C.

В Кызылорде осадков не ожидается, но возможны туман и гололед, ночью −5…-7°C, днем 0…-2°C.

Сложные погодные условия прогнозируются в Таразе, Туркестане, Талдыкоргане, Конаеве и других регионах, где ожидаются дождь, снег, гололед и порывы ветра до 25 м/с.

Синоптики предупреждают о высоком уровне загрязнения воздуха в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Актобе и Астане.