В Казахстане 26 февраля ожидаются осадки и ухудшение погодных условий

В Астане ожидается снег с дождем, гололед, низовая метель и туман. Ветер достигнет 15−20 м/с, температура ночью составит −4…-6°C, днем 0…+2°C.
В Алматы пасмурно, возможен сильный дождь, снег, гололед и туман, ветер до 15 м/с. Ночью 0…+2°C, днем +6…+8°C.
В Шымкенте переменная облачность, временами дождь и снег, температура в течение суток −1…+1°C.
В Караганде прогнозируются дождь, снег, низовая метель и гололед. Ветер усилится до 15−18 м/с, ночью −6…-8°C, днем −1…+1°C.
В Костанае снег, метель, ветер 9−14 м/с, ночью −10…-12°C, днем −6…-8°C.
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9−14 м/с, ночью −14…-16°C, днем −4…-6°C.
В Кызылорде осадков не ожидается, но возможны туман и гололед, ночью −5…-7°C, днем 0…-2°C.
Сложные погодные условия прогнозируются в Таразе, Туркестане, Талдыкоргане, Конаеве и других регионах, где ожидаются дождь, снег, гололед и порывы ветра до 25 м/с.
Синоптики предупреждают о высоком уровне загрязнения воздуха в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Актобе и Астане.