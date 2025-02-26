Жительница Приморья заплатит 40 тысяч рублей за видео в социальных сетях

В Приморье привлекли к ответственности жительницу Дальнереченского района за видео в социальных сетях, которое дискредитирует Вооруженные Силы РФ. В качестве наказания ей назначили штраф, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу аппарата антитеррористической комиссии края.
В феврале этого года женщина опубликовала в социальных сетях видео, где осуждала бойцов Вооруженных Сил РФ, выполняющих свой долг. Однако ее нашли, признали виновной и привлекли к ответственности.
По статье КоАП РФ о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, женщине назначили наказание в виде штрафа, сумма которого составила 40 тысяч рублей.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что приморец получил штраф за разжигание вражды.