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Жительница Приморья заплатит 40 тысяч рублей за видео в социальных сетях

Жительница Приморья опубликовала видео, дискредитирующее Вооруженные Силы РФ.
Источник: Комсомольская правда

В Приморье привлекли к ответственности жительницу Дальнереченского района за видео в социальных сетях, которое дискредитирует Вооруженные Силы РФ. В качестве наказания ей назначили штраф, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу аппарата антитеррористической комиссии края.

В феврале этого года женщина опубликовала в социальных сетях видео, где осуждала бойцов Вооруженных Сил РФ, выполняющих свой долг. Однако ее нашли, признали виновной и привлекли к ответственности.

По статье КоАП РФ о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, женщине назначили наказание в виде штрафа, сумма которого составила 40 тысяч рублей.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что приморец получил штраф за разжигание вражды.