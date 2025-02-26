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Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов Индонезии

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано у побережья Индонезии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Источник: БЕЛТА

Эпицентр находился в 121 км к югу от города Манадо, население которого около 451 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозу цунами не объявляли.