Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов Индонезии

Эпицентр находился в 121 км к югу от города Манадо, население которого около 451 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозу цунами не объявляли.
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано у побережья Индонезии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 121 км к югу от города Манадо, население которого около 451 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозу цунами не объявляли.