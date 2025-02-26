Свадебные церемонии прошли на катках на ВДНХ и Воробьевых горах

«Зимние свадебные церемонии на коньках стали нашей доброй традицией уже последние несколько лет. За это время 12 столичных пар связали себя узами брака на коньках в кругу друзей и близких. В красивую дату в Москве поженились свыше 800 пар, на катках на ВДНХ и на Воробьевых горах было создано четыре новые семьи. Церемонии прошли в разных форматах — на ВДНХ молодожены обменялись кольцами днем на фоне архитектуры выставки и фонтана “Дружба народов”, на Воробьевых горах торжества прошли вечером с уютным освещением и свадебным декором», — приводятся в сообщении слова начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.