Свадебные церемонии прошли на катках на ВДНХ и Воробьевых горах

«Зимние свадебные церемонии на коньках стали нашей доброй традицией уже последние несколько лет. За это время 12 столичных пар связали себя узами брака на коньках в кругу друзей и близких. В красивую дату в Москве поженились свыше 800 пар, на катках на ВДНХ и на Воробьевых горах было создано четыре новые семьи. Церемонии прошли в разных форматах — на ВДНХ молодожены обменялись кольцами днем на фоне архитектуры выставки и фонтана “Дружба народов”, на Воробьевых горах торжества прошли вечером с уютным освещением и свадебным декором», — приводятся в сообщении слова начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.
Отмечается, что регистрация браков на ледовых площадках стала доброй традицией зимних сезонов. Во вторник на самом большом катке столице на ВДНХ состоялись две свадебные церемонии. Молодожены были на коньках и в праздничных образах, сочетающихся с антуражем ледовой дорожки. Официальную регистрацию брака провели сотрудники столичных загсов. Самый большой каток ВДНХ в этом году расположился на традиционном месте — вдоль Главной аллеи между павильонами № 1 «Центральный» и № 58 «Земледелие». Ледовая дорожка огибает фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Площадь искусственного ледового покрытия составляет более 20 тыс. кв. м.
Кроме того, вечерние церемонии впервые прошли на катке Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. Его украсили современным свадебным декором, а на мультимедийном экране во время церемоний отображались имена молодоженов. Уюта церемонии придавало естественное вечернее и художественное освещение. В красивую дату 25 февраля 2025 года Дворцу бракосочетания на ВДНХ исполнилось 11 лет с момента открытия. Здание построено в 1939 году по проекту известного архитектора Николая Колли. В историческом особняке располагаются большой холл и гостиные, которые идеально подходят для сбора гостей, проведения фуршетов, фото- и видеосъемок.
Площадь церемониального зала — 100 кв. м, что позволяет разместить более 30 человек, обеспечив комфортное и торжественное проведение мероприятия. Интервал между регистрациями здесь вдвое больше, чем в других дворцах бракосочетания Москвы. Торжественность церемонии регистрации брака обеспечивает музыкальное сопровождение струнного трио. Молодоженам предлагают выбрать любую из 60 композиций. Во время фуршета для гостей можно заказать игру на арфе. Заявление на регистрацию брака подается при личном приеме во Дворце бракосочетания на ВДНХ, а также в любом центре госуслуг «Мои документы» или онлайн через портал госуслуг или mos.ru.
Возможно организовать и выездную регистрацию брака. Среди площадок — центр «Космонавтика и авиация», колесо обозрения «Солнце Москвы» и «Москвариум». Эти места включены в проект «Новые адреса счастья».
Для проведения торжественных церемоний в Москве доступно более 50 площадок, в числе которых дворцы бракосочетания, музеи, станции метро, усадьбы и рестораны. Определиться с выбором будущим молодоженам поможет сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru. Это подробный гид по местам для церемоний бракосочетания в столице. С помощью фильтров можно задать необходимые параметры, например вид площадки, стиль интерьера и другие особенности. Кроме того, сервис позволяет указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и многое другое. На страницах площадок есть подробное описание и контактные телефоны.
Подать заявление на регистрацию брака можно на портале госуслуг или на mos.ru, а также во дворцах бракосочетания. Государственная пошлина составляет 350 ₽
Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое до 28 февраля объединяет разнообразные мероприятия столицы. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции и историю, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, посмотреть ледовые представления, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.
Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций охватила весь город — открыто более 1,9 тыс. площадок. В проект органично вплелись крупнейшие фестивали столицы: «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света» и многие другие. Всю информацию о проекте и мероприятиях зимнего сезона можно узнать в специальном разделе mos.ru.