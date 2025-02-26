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Аллею здоровья благоустроят на улице Розы Люксембург в Иркутске

Начальная цена контракта — 36 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Аллею здоровья, расположенную на улице Розы Люксембург, планируют благоустроить в Иркутске. Судя по документам, размещенным на официальном сайте РосТендера, на работы планируют потратить 36 миллионов рублей.

На сегодняшний день проводят тендер — конкурс между возможными исполнителями заказа. Заявки на участие принимают до 12 марта 2025.

Известно, что территорию аллеи озеленят, обустроят газон. Организуют пешеходные маршруты и места для тихого отдыха. Подрядчик приведет в порядок освещение, установит скамейки и урны. Работы планируют завершить уже до 1 октября 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что специалисты проверили качество атмосферного воздуха в Иркутске после жалоб жителей на неприятный запах. Оказалось, что есть некоторые нарушения.