Мощнейший выброс плазмы случился на Солнце 25 февраля — что ждать белорусам

Специалист акцентировал внимание на том, что во вторник, 25 февраля, около 14.59 на Солнце случился один из самых крупных в 2025 годом выбросов плазмы на Солнце, часть из которой направлена в сторону Земли. Богачев, говоря о том, когда основной объем солнечной плазмы может достигнуть планеты, допустил, что это случится вечером 27 февраля.