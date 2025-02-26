Мощнейший выброс плазмы случился на Солнце 25 февраля — что ждать белорусам

Мощнейший выброс плазмы случился на Солнце — что ждать белорусам. Подробности рассказал РИА новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
Специалист акцентировал внимание на том, что во вторник, 25 февраля, около 14.59 на Солнце случился один из самых крупных в 2025 годом выбросов плазмы на Солнце, часть из которой направлена в сторону Земли. Богачев, говоря о том, когда основной объем солнечной плазмы может достигнуть планеты, допустил, что это случится вечером 27 февраля.
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