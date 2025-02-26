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Топ-5 новостей в Молдове 26 февраля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 26 февраля 2025 года.

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 54% 758 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

1. Весна почти пришла, она уже вот вот: Молдову ждут +10 градусов и солнечный день, но ночи еще морозные.

2. На купюры 20 и 50 евро — особое внимание: Все, кто держит в Молдове деньги в евро должны это знать.

3. Смех, да и только: Слуги народа жалуются на высокие счета за коммуналку в Молдове — как будто кто-то поверит в то, что депутаты ПАС занимают деньги на оплату счетов.

4. У провластных телеканалов в Молдове без русскоязычного контента аудитория все меньше и меньше, но партия против: Еще и жалуются, что денег нет.

5. К Земле приближается мощнейшая магнитная буря: Жителей Молдовы ждет серьезное испытание — головной боли не избежать.

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