Топ-5 новостей в Молдове 26 февраля

1. Весна почти пришла, она уже вот вот: Молдову ждут +10 градусов и солнечный день, но ночи еще морозные.
2. На купюры 20 и 50 евро — особое внимание: Все, кто держит в Молдове деньги в евро должны это знать.
3. Смех, да и только: Слуги народа жалуются на высокие счета за коммуналку в Молдове — как будто кто-то поверит в то, что депутаты ПАС занимают деньги на оплату счетов.
4. У провластных телеканалов в Молдове без русскоязычного контента аудитория все меньше и меньше, но партия против: Еще и жалуются, что денег нет.
5. К Земле приближается мощнейшая магнитная буря: Жителей Молдовы ждет серьезное испытание — головной боли не избежать.