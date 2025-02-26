В Туркестанской области строят новое водохранилище объемом 68 млн кубометров

Строительно-монтажные работы выполнены на 50%. Водохранилище разместится на площади 680 гектаров в месте слияния рек Балабоген и Улькен-Боген. Оно будет аккумулировать паводковые воды и в поливной сезон направлять их в Богенское водохранилище, что позволит повысить надежность системы орошения сельхозугодий.
По словам вице-министра водных ресурсов и ирригации Ерболата Ибрайханова, проект является частью Концепции развития системы управления водными ресурсами Казахстана до 2030 года. В рамках этой программы по стране планируется возвести 42 новых водохранилища.
Ожидается, что строительство водохранилищ обеспечит устойчивое водоснабжение агропромышленного сектора, уменьшит зависимость от трансграничных водных источников и снизит риск подтоплений. В северных регионах водохранилища помогут накопить 1,5 млрд кубометров паводковой воды, предотвращая наводнения в 216 населенных пунктах. В южных областях они позволят расширить орошаемые земли на 295 тысяч гектаров.