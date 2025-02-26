В Туркестанской области строят новое водохранилище объемом 68 млн кубометров

Строительно-монтажные работы выполнены на 50%. Водохранилище разместится на площади 680 гектаров в месте слияния рек Балабоген и Улькен-Боген. Оно будет аккумулировать паводковые воды и в поливной сезон направлять их в Богенское водохранилище, что позволит повысить надежность системы орошения сельхозугодий.