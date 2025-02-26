Среднеуральск на ночь остался без холодной воды

По данным администрации, причину аварии удалось устранить, а давление в сети постепенно, чтобы избежать гидроударов, начали повышать с 4:00, а с 5:30 холодная вода начала поступать в полном объеме. При этом, отметили в мэрии, авария никак не повлияет на работу социальных учреждений 26 февраля.