Среднеуральск на ночь остался без холодной воды

В Среднеуральске поздним вечером 25 февраля произошло внеплановое отключение холодной воды. Администрации пришлось организовать подвоз воды для местных жителей буквально по всему городу.
— В связи с аварийно-восстановительными работами временно произведено отключение холодного водоснабжения, — сообщила пресс-служба администрации Среднеуральска 25 февраля в 23:06.
К работам на месте аварии привлекались сотрудники МУП «СУВКХ», Управления ЖКХ и заместитель главы муниципального округа Среднеуральск Мария Кузьмина. На подвоз воды было выделено пять автомобилей — три «Газели», УАЗ «Патриот» и ГАЗ с бочкой.
По данным администрации, причину аварии удалось устранить, а давление в сети постепенно, чтобы избежать гидроударов, начали повышать с 4:00, а с 5:30 холодная вода начала поступать в полном объеме. При этом, отметили в мэрии, авария никак не повлияет на работу социальных учреждений 26 февраля.
— На данный момент холодное водоснабжение восстановлено, но на верхних этажах могут наблюдаться перебои из-за большого водоразбора, — добавили в пресс-службе.