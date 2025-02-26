Надеть яркую одежду и снизить скорость: Калининград в ближайшие часы накроет сильный туман

В Калининграде и области в ближайшие часы ожидается туман. Об этом автомобилистов предупреждает Госавтоинспекция в среду, 26 февраля.
«Вновь сгустится туман, местами видимость может падать до 150−200 метров и менее», — говорится в сообщении.
В ГАИ напомнили, что при уменьшении видимости водителю следует снизить скорость автомобиля. Если видимость 100 метров, скорость должна быть не более 50 км/ч. Пешеходам посоветовали носить яркую одежду и световозвращающие элементы.
В понедельник, 24 февраля, улицы Калининграда также накрыл густой туман.