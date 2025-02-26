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Странный мужчина в камуфляже вёл съёмку на территории детсада во Владивостоке

Полиция устанавливает личность гражданина.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке сотрудники полиции проверяют информацию, размещённую в социальных сетях, о подозрительном мужчине возле дома № 8 на улице Полярной, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Ранее в ТГ-каналах (18+) обеспокоенные жители сообщили, что на территории детского сада № 165 замечен неизвестный гражданин в камуфляжной одежде, который снимал камеры видеонаблюдения на телефон. По словам очевидцев, он не является родителем детей, посещающих учреждение.

Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины и выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято законное и обоснованное решение.

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