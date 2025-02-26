Странный мужчина в камуфляже вёл съёмку на территории детсада во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудники полиции проверяют информацию, размещённую в социальных сетях, о подозрительном мужчине возле дома № 8 на улице Полярной, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Ранее в ТГ-каналах (18+) обеспокоенные жители сообщили, что на территории детского сада № 165 замечен неизвестный гражданин в камуфляжной одежде, который снимал камеры видеонаблюдения на телефон. По словам очевидцев, он не является родителем детей, посещающих учреждение.
Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины и выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято законное и обоснованное решение.