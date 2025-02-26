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В Ростове эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен почти на 50%

На восьмой неделе 2025 года эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростове оказался превышен на 48,9%. Основная часть заболевших приходится на взрослое население. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Источник: Коммерсантъ

В целом по Ростовской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил пороговые значения на 6,3%. Наблюдается тенденция к росту заражения во всех возрастных группах, за исключением детей от 0 до 2 лет.

Наиболее распространены в регионе вирусы гриппа, также регистрируются случаи заболеваний, вызванные риновирусами, сезонными коронавирусами, бокавирусами и РС-вирусами.

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют при появлении симптомов заболевания оставаться дома и воздержаться от посещения работы или общественных мест. Это поможет снизить риск распространения инфекции и предотвратить развитие осложнений.

здоровье