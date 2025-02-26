Во Франции нашли останки солдата из Пермской губернии времён Первой мировой

Останки солдата времён Первой мировой войны из Пермской губернии нашли во Франции, сообщает телеграм-канал РИА Новости.
Как рассказывает информагентство, останки погибшего русского военнослужащего удалось обнаружить во время археологических раскопок в районе коммуны Курси. Одним из найденных в захоронении Русского экспедиционного корпуса оказался и солдат Александр Бушуев, которого удалось опознать по медальону. Об этом РИА Новости узнали от внучатого племянника Юрия, который живёт в Челябинске.
Согласно документу, который опубликовало агентство, погибший родился и был призван на службу в Пермской губернии в Шадринском уезде (сейчас относится к Курганской области). Солдат Бушуев относился к крестьянскому сословию и на службе был солдатом 2-го класса 3-го батальона 12-й роты 2-го специального полка корпуса. Он был убит 17 апреля 1917 года и пропал без вести. Его сын исчез в тот же день. Оба они были похоронены на поле боя.
Останки солдата планируют доставить в Курганскую область. Тем не менее, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски отмечает, что решение зависит от президента Франции Макрона.