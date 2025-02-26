Во Франции нашли останки солдата из Пермской губернии времён Первой мировой

Согласно документу, который опубликовало агентство, погибший родился и был призван на службу в Пермской губернии в Шадринском уезде (сейчас относится к Курганской области). Солдат Бушуев относился к крестьянскому сословию и на службе был солдатом 2-го класса 3-го батальона 12-й роты 2-го специального полка корпуса. Он был убит 17 апреля 1917 года и пропал без вести. Его сын исчез в тот же день. Оба они были похоронены на поле боя.