«АРТ РемСтрой» оштрафован на 623 тысячи рублей за срыв сроков ремонта улицы Омской

В Омске выписан крупный штраф подрядчику за срыв сроков ремонта дороги по улице Омской. По решению суда компания ООО «АРТ РемСтрой» оштрафована на 623 тысячи рублей. Суд вынес решение по иску прокуратуры Центрального округа Омска.
В 2023 году фирма «АРТ РемСтрой» выиграла тендер и заключила контракт с городским департаментом благоустройства. Согласно договоренностям, исполнитель обязан был завершить все работы на участке до августа 2024 года, однако подрядчик не уложился в срок.
Прокуроры смогли доказать, что подрядчик нарушил условия контракта. Суд удовлетворил иск в полном объеме.
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