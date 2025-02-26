«АРТ РемСтрой» оштрафован на 623 тысячи рублей за срыв сроков ремонта улицы Омской

В 2023 году фирма «АРТ РемСтрой» выиграла тендер и заключила контракт с городским департаментом благоустройства. Согласно договоренностям, исполнитель обязан был завершить все работы на участке до августа 2024 года, однако подрядчик не уложился в срок.