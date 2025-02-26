Овечкин забил 883-й гол в НХЛ, но «Вашингтон» белоруса Протаса уступил «Калгари»

Александр Овечкин забил 883-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче «Вашингтона» против «Калгари» и теперь от того, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки его отделяет 12 шайб.
«Вашингтон Кэпиталз» неожиданно проиграл на своей площадке «Калгари Флеймз» со счетом 1:3, но подсластил горечь поражения голом Александра Овечкина.
В третьем периоде, при счете 0:2, Овечкин реализовал большинство, точно бросив с острого угла из левого круга вбрасывания. Эта шайба так и осталась для «Вашингтона» единственной в матче.
Белорусский форвард хозяев Алексей Протас отличиться не смог. А в составе гостей победу праздновали белорусы Егор Шарангович и Илья Соловьев. Кстати, защитник Соловьев ассистировал Мартину Поспишилу, когда тот открыл счет. Это первое очко Соловьева в чемпионате.
Ну, а Александр Овечкин продолжает писать историю. Забросив «Калгари», он продлил свой рекорд в НХЛ по количеству забитых голов за сезон (30 голов), достигнув этой отметки в 19-й раз.
— Сегодня был грандиозный гол, — цитирует nhl.com тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери. — Он вернул нас в игру. С почти невозможного угла, но это то, что он делает. Алекс находит способы забивать голы в важные моменты.
39-летний Овечкин увеличил общее количество голов за карьеру в чемпионатах НХЛ до 883-х в своем 20-м сезоне в НХЛ. Чтобы превзойти рекорд Гретцки (894), ему надо забить еще 12 голов.
Кстати, Овечкин — четвертый игрок в истории НХЛ, забивший 30 голов в возрасте 39 лет и старше, присоединившись к Горди Хоу (трижды), Джонни Буцику и Теему Селянне.
Прочитайте, что Арина Соболенко проигрывает, но возглавляет рейтинг, а Андреева уже в топ-10.