В приморских магазинах «Светофора» выявили фальсифицированную молочку

Каждая шестая проба пищевой продукции из торговых точек сети «Светофор» в Приморье показала несоответствие санитарным требованиям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства проверили 16 супермаркетов сети, расположенные в 14 муниципалитетах края.
Экспертиза показала, что не соответствовали обязательным требованиям почти 17 процентов продукции. В 4,5 процентах исследованных проб выявлена фальсифицированная молочная продукция, 11 процентов продуктов не соответствовали нормам по микробиологическим показателям.
Специалисты Роспотребнадзора составили 28 протоколов об административных правонарушениях.
Ранее сообщалось, что все магазины сети в Приморье работают в прежнем режиме, ни один из них не закрыт. В официальных аккаунтах сразу нескольких торговых точек «Светофора» во Владивостоке появились сообщения, что магазины прошли проверки контролирующих органов и продолжают работу.