В приморских магазинах «Светофора» выявили фальсифицированную молочку

Ранее сообщалось, что все магазины сети в Приморье работают в прежнем режиме, ни один из них не закрыт. В официальных аккаунтах сразу нескольких торговых точек «Светофора» во Владивостоке появились сообщения, что магазины прошли проверки контролирующих органов и продолжают работу.