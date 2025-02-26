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В приморских магазинах «Светофора» выявили фальсифицированную молочку

Каждая десятая проба продукции не соответствовала нормам по микробиологическим показателям.

Источник: Аргументы и факты

Каждая шестая проба пищевой продукции из торговых точек сети «Светофор» в Приморье показала несоответствие санитарным требованиям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства проверили 16 супермаркетов сети, расположенные в 14 муниципалитетах края.

Экспертиза показала, что не соответствовали обязательным требованиям почти 17 процентов продукции. В 4,5 процентах исследованных проб выявлена фальсифицированная молочная продукция, 11 процентов продуктов не соответствовали нормам по микробиологическим показателям.

Специалисты Роспотребнадзора составили 28 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что все магазины сети в Приморье работают в прежнем режиме, ни один из них не закрыт. В официальных аккаунтах сразу нескольких торговых точек «Светофора» во Владивостоке появились сообщения, что магазины прошли проверки контролирующих органов и продолжают работу.