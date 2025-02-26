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Жители Башкирии стали меньше разводиться, но и жениться тоже

В Башкирии на 10,3% реже стали жениться.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году в Башкирии зафиксировано снижение числа браков и разводов. Согласно данным Росстата, в прошлом году свои отношения зарегистрировали 21 305 пар, что на 10,3% меньше, чем в 2023 году.

Ситуация в республике оказалась хуже, чем в среднем по России, где число браков сократилось на 7%, и по Приволжскому федеральному округу, где снижение составило 8,2%.

Количество разводов в Башкирии также уменьшилось. В 2024 году распалось 15 880 семей, что на 5,6% меньше, чем годом ранее. Аналогичная тенденция наблюдается в Приволжском федеральном округе (-5,3%) и по всей России (-5,7%).

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