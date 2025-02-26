Дальневосточный исход: 12 сел исчезло в Хабаровском крае

По данным Хабаровскстата, 12 сел было вычеркнуто с карты населенных пунктов в прошлом году. Однако в регионе есть еще 31 поселение, где фактически не живут люди.
Право на ликвидацию села имеют только сами муниципалитеты в случае, если в них не осталось ни одного зарегистрированного жителя. Тогда можно отправить соответствующую заявку.
В Хабаровском крае четыре района не отнесены правительством РФ к территориям с низкой плотностью населения и не могут иметь межселенные территории. Эксперты отмечают, что с этими территориями до сих пор есть законодательная неопределенность по их статусу.
Однако краевые депутаты считают, что опустевшие села стоит не столько упразднять, сколько объединять населенные пункты и развивать их. К слову, на 1 января 2025 года численность населения Хабаровского края составила 1273093 человека, что на 5039 человек меньше, чем в 2024.