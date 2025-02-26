Открыт новый способ оценки эффективности материалов для зубной имплантации

В связи с этим научный коллектив выбрал для эксперимента овцу — крупное животное с сопоставимой с людьми скоростью ремоделирования и метаболизма костной ткани. Размеры костей скелета овцы позволяют создать у одной особи несколько дефектов. Исследователи проверили семь образцов остеопластического материала отечественного производства и установили, что локтевой отросток овцы по толщине и структуре схож с челюстной костью человека.