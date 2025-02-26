Спасатели измерили толщину льда на водоемах в Краснодаре

Толщина льда на водоемах в Краснодаре не превышает 10 см, а местами составляет всего 7 см. Эта толщина не выдержит даже вес ребенка. Поэтому выходить на водоем может быть смертельно опасно. Спасатели обращают внимание на то, что за те несколько дней, пока в краевой столице держатся морозы, лед окрепнуть не успеет.