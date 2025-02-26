Спасатели измерили толщину льда на водоемах в Краснодаре

Толщина льда на водоемах в Краснодаре не превышает 10 см, а местами составляет всего 7 см. Эта толщина не выдержит даже вес ребенка. Поэтому выходить на водоем может быть смертельно опасно. Спасатели обращают внимание на то, что за те несколько дней, пока в краевой столице держатся морозы, лед окрепнуть не успеет.
Начальник аварийно-спасательного отряда № 1 Максим Якубов заявил, что в Краснодаре вообще не бывает безопасного льда на водоемах. Для того чтобы люди не рисковали жизнями, спасатели обкалывают его у берега.
В Краснодаре за ситуацией на водоемах круглосуточно следят 64 камеры видеонаблюдения. Также сотрудники службы спасения мониторят обстановку во время объездов. В случае если вы стали свидетелем ЧП на льду, рекомендуется сразу позвонить по номеру 112.
Ранее «Югополис» сообщал о трагедии в Кореновском районе, где в станице Журавской под лед провалились отец и дочь, вышедшие покормить лебедей. Девочку удалось спасти, а отец утонул. Еще один трагический случай произошел в Таганроге, где на лед залива выехал покататься на коньках 64-летний мужчина. Его тело нашли в полынье в 500 метрах от берега.