Первые в мире испытания радара состоялись 90 лет назад

Chain Home и их аналоги в других странах были, выражаясь современным языком, локаторами обнаружения, которые давали силам ПВО раннее предупреждение об атаке. Но к началу войны и в ходе нее появилось и множество других. Так, существовали ночные истребители, чей радар отображал на дисплее, есть ли впереди цель и на какой дистанции. Развитие технологий позволило сократить длину волны до десяти сантиметров, что сильно повысило точность, уменьшило габариты и дало возможность видеть мелкие предметы. Сантиметровые радары, имевшие уже облик вращающихся «тарелок» в обтекателе, стояли на английских и американских бомбардировщиках. При сканировании земли они отображали на экране крупные объекты вроде городов и рек, что позволяло точно выходить в район цели. Их дисплеи уже выглядели так, как показывают в играх и кино: круглые экраны, по которым, как стрелка часов, вращается полоса и «высвечивает» объекты.