Константин Ивлев заявил, что в его холодильнике всегда есть черная икра

Я рад, что меня тогда тряхнуло, и благодарен Аркадию Новикову, который сподвигнул меня придумать новое направление русской кухни. То, что я определил в 2007 году, заложило мощный фундамент для сегодняшних кулинарных трендов — но я вам скажу, начало это работать уже тогда. А сейчас люди еще больше верны национальным приоритетам и «топят» только за свое. Мы наконец-то начали понимать свои продукты и гордиться ими. Не своей кухней — ей пока рано гордиться. Она у нас неустойчивая: в нашем цеху нет единства, каждый тянет одеяло на себя. А я вот думаю: какая разница, кто это придумал? Внеси хоть какой-то вклад помимо идеи. Придумай и популяризируй. Но мало кто из современных шефов этим занимается. Все сидят в своих норках и стараются никому ничего не раскрывать.