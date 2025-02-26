Химик Кириллов: Трамп мог назвать редкоземельным металлом украинский титан

«Некоторые утверждают, что в России и на Западе разная терминология: у нас в группу входит 17 металлов, а на Западе 30. Но это не так, их всегда было только 17, так принято в научно-техническом сообществе во всем мире. Но есть группа редких металлов, рассеянных и других. Экономисты и политики объединяют эти термины в один для простоты. Иногда это сырье именуют стратегическим, из которого производят конечные продукты, позволяющие той или иной стране занимать лидирующие позиции в экономике или военной сфере. Многие политики путают термины и все металлы называют редкоземельными. И президент США Дональд Трамп не исключение», — рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры редких металлов и наноматериалов УрФУ Сергей Кириллов.