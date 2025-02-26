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Синоптики пообещали омичам теплую и снежную погоду 27 февраля

Воздух прогреется максимум до −3 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Завтра в Омской области ожидается снежная и тепла погода. Термометр покажет до −3 градусов. О том, какая будет погода в Омске 27 февраля 2025 года, а также в Омской области, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Температура воздуха ночью составит от −8 до −13 градусов. При прояснении может похолодать до −15…-20 градусов. Местами по Омской области пройдет снег. Ветер западный со скоростью 4−9 метров в секунду. В отдельных районах ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду.

Днем потеплеет до −3..-8 градусов. Осадки в виде снега сохранятся. Ветер немного сменит направление и усилится. Ветер юго-западный со скоростью 7−12 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют гололедицу и снежные заносы на дорогах региона.