«Появилась асимметрия лица, нарушилась речь». Невролог рассказала о спасении 21-летней девушки, у которой случился инсульт на тренировке в Минске

Сообщается, что в Минске спасли 21-летнюю девушку, у которой на тренировке случился инсульт. Так, у нее нарушилась речь, стало сложно разговаривать. Девушка заметила, что мяч в правой руке держится неловко. На все это обратил внимание и молодой человек, который стоял рядом с ней. Он заметил асимметрию лица, замедление речи.