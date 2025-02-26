«Появилась асимметрия лица, нарушилась речь». Невролог рассказала о спасении 21-летней девушки, у которой случился инсульт на тренировке в Минске

Врачи спасли 21-летнюю минчанку, у которой во время тренировки произошел инсульт. Подробности БелТА озвучила заведующая неврологическим отделением № 1 Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Ольга Бузуева.
Сообщается, что в Минске спасли 21-летнюю девушку, у которой на тренировке случился инсульт. Так, у нее нарушилась речь, стало сложно разговаривать. Девушка заметила, что мяч в правой руке держится неловко. На все это обратил внимание и молодой человек, который стоял рядом с ней. Он заметил асимметрию лица, замедление речи.
Бузуева подчеркнула, что оперативно вызвали скорую медицинскую помощь, врачи которой диагностировали инсульт. Девушка была доставлена в приемное отделение Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Специалист заметила: несмотря на то, что была суббота, девушку встретил дежурный невролог, подключилась мультидисциплинарная бригада.
Невролог обратила нвимание на то, что врачи выполнили нейровизуализацию в виде компьютерной томографии и КТ-ангиографии (КТА), уточнен диагноз инсульта. Также была начата и успешно проведена тромболизисная терапия. После этого пациентка была доставлена в рентгеноперационную. Во время проведения КТ-ангиографии специалисты нашли тромб во внутренней мозговой артерии.
— Подключились рентгенэндоваскулярные хирурги, смогли провести операцию по извлечению этого тромба. И буквально на операционном столе пациентка почувствовала улучшение, появилась ловкость в руке и восстановилась речь, — уточнила заведующая неврологическим отделением.
Бузуева сообщила, что 21-летнюю девушку выписали на прошлой неделе в удовлетворительном состоянии без дефектов, которые могут оставаться после острого нарушения мозгового кровообращения.
Ранее белорусский врач сказал, что лишь 30% пациентов с инсультом попадают в терапевтическое окно.
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