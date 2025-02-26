Александру Пахмутову наградили орденом Русской православной церкви

Награду Александре Пахмутовой вручили в соответствии с Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 9 ноября 2024 года. Отмечен вклад нашей легендарной землячки в сохранении традиционных ценностей в обществе.
Патриарх Московский и всея Руси лично поздравил композитора во время юбилейного вечера «Большая жизнь», пожелал ей долгих лет жизни и крепости сил, сообщили в культурном фонде Александры Пахмутовой.
Также Александру Николаевну поздравили митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, член попечительского совета культурного фонда.