Омич получил ожоги при попытке самостоятельно потушить свой снегоход

Возгорание снегохода произошло около 14:27 во вторник, 25 февраля. Сначала владелец безуспешно пытался потушить его, а затем обратился в МЧС. На месте работали 11 сотрудников МЧС и две единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать только в 14:41.