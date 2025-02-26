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Омич получил ожоги при попытке самостоятельно потушить свой снегоход

Справиться с бушующим пламенем смогли только сотрудники МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Житель Омска получил термические ожоги, пытаясь самостоятельно потушить загоревшийся снегоход. Полностью потушить транспортное средство смогли только спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Возгорание снегохода произошло около 14:27 во вторник, 25 февраля. Сначала владелец безуспешно пытался потушить его, а затем обратился в МЧС. На месте работали 11 сотрудников МЧС и две единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать только в 14:41.

Что стало причиной воспламенения транспортного средства, предстоит выяснить дознавателям.

Ранее «КП Омск» сообщала, что сотрудники МЧС спасли девять человек из горящей пятиэтажки на окраине Омска.