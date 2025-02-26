Ремонтные работы могут помешать владивостокцам в вечерний час пик

Также ЦОДД информирует, что вечером 25 февраля, в промежуток с 20:00 до 21:00 неустановленный водитель опору освещения, кабель электропитания и светофор на перекрёстке улиц Русской и Адмирала Горшкова. Сейчас объект регулирования дорожного движения восстановлен, но водителя всё равно ищут: столкновение с опорой и все сопутствующие повреждения городского имущества являются дорожно-транспортным происшествием, участник которого должен был заявить об этом в ГАИ, но вместо этого он скрылся с места происшествия. Поэтому заявление в полицию подали сотрудники городской администрации, а если у кого-то есть информация об этом ДТП, мэрия просит передать её по электронному адресу tsodd@vlc.ru.