Ушел из жизни 99-летний ветеран ВОВ и заслуженный работник машиностроения Башкирии

Петр Иванович родился 21 июня 1925 года в деревне Письмянка Белебеевского района БАССР. В 1943 году он был призван на службу. Его военный путь начался в Тоцких лагерях, затем он проходил обучение в учебном полку в Кувандыке, служил в Нальчике и Краснодарском крае. В июле 1945 года Петр Иванович был направлен в Ленинакан, а в марте 1948 года демобилизован.