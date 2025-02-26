Ушел из жизни 99-летний ветеран ВОВ и заслуженный работник машиностроения Башкирии

На сотом году жизни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный работник машиностроения Башкирской АССР Петр Заборов. Об этом сообщил глава администрации Орджоникидзевского района Уфы Рустем Хамитов.
Петр Иванович родился 21 июня 1925 года в деревне Письмянка Белебеевского района БАССР. В 1943 году он был призван на службу. Его военный путь начался в Тоцких лагерях, затем он проходил обучение в учебном полку в Кувандыке, служил в Нальчике и Краснодарском крае. В июле 1945 года Петр Иванович был направлен в Ленинакан, а в марте 1948 года демобилизован.
После возвращения с фронта Петр Заборов начал трудовую деятельность на Уфимском моторостроительном заводе. В 1969 году он перешел на Уфимский электроламповый завод, где проработал 18 лет, возглавляя бригаду слесарей-наладчиков и отвечая за газовую систему предприятия. Его профессионализм и ответственность снискали ему уважение коллег, которые называли его «золотые руки».
Петр Иванович был не только высококвалифицированным специалистом, но и активным участником общественной жизни завода. Он являлся членом партийной комиссии партконтроля и председателем цехкома.
Глава администрации Орджоникидзевского района Уфы Рустем Хамитов выразил глубокие соболезнования родным и близким Петра Ивановича.
— Память о нем, о его заслугах перед Родиной и нашим районом, навсегда сохранится в наших сердцах, — отметил Хамитов.
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