Самый мощный выброс плазмы в 2025 году произошел на Солнце

Как сообщили ученые, выброс зафиксирован в активной области № 3998, которая расположена под углом около 39 градусов от линии Солнце-Земля. После крупных вспышек плазма обычно распространяется под углами более 60 градусов — это означает, что по меньшей мере часть выброшенного вещества должна двигаться к Земле.