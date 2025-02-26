Самый мощный выброс плазмы в 2025 году произошел на Солнце

Во вторник утром на Солнце произошла вспышка класса М, которая сопровождалась крупным выбросом плазмы — как предполагают ученые, он стал крупнейшим в текущем году. По предварительным данным, данное явление случилось в области, направленной в обратную сторону от Земли.
Позже, в 14:59 по минскому времени, зарегистрирован еще один крупный выброс плазмы. Он был частично направлен в сторону Земли.
Как сообщили ученые, выброс зафиксирован в активной области № 3998, которая расположена под углом около 39 градусов от линии Солнце-Земля. После крупных вспышек плазма обычно распространяется под углами более 60 градусов — это означает, что по меньшей мере часть выброшенного вещества должна двигаться к Земле.
При этом, по прогнозам ИКИ РАН, в среду и четверг магнитосфера Земли будет спокойна, легкое возбуждение ожидается рано утром 28 февраля.
В Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщили, что приход основного объема солнечной плазмы возможен вечером 27 февраля.
Классы вспышек
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.
Минимальный класс — A0.0 — соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. Когда мощность увеличивается в 10 раз, вспышке присваивается следующая буква.