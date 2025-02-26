В Бресте мужчина вернул в магазин робот-пылесос, заменив его на старый

Говорится, что в милицию поступила информация из онлайн-гипермаркета. Сотрудник сообщил, что в Бресте мужчина забрал себе новый робот-пылесос, стоимостью более 600 рублей. Специалист пояснил, что мужчина пришел за заказом, а через сутки оформил возврат и получил назад деньги. Однако сотрудники магазина в момент обработки техники заметили подмену со следами многочисленного использования.