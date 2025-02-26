В Бресте мужчина вернул в магазин робот-пылесос, заменив его на старый. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Говорится, что в милицию поступила информация из онлайн-гипермаркета. Сотрудник сообщил, что в Бресте мужчина забрал себе новый робот-пылесос, стоимостью более 600 рублей. Специалист пояснил, что мужчина пришел за заказом, а через сутки оформил возврат и получил назад деньги. Однако сотрудники магазина в момент обработки техники заметили подмену со следами многочисленного использования.
Также сказано, что пылесос не соответствовал упаковке, техническим характеристикам. При этом шильд с серийным номером переклеивался. При проведенной проверке удалось установить личность покупателя. Им оказался 52-летний житель Барановичей. Эксперт установил, что стоимость робота-пылесоса составила 68 рублей.
Тем временем минчанка пожаловалась на металлическую стружку в купленной в магазине выпечке.
Ранее минчанка пожаловалась в МАРТ на отказ магазина принять сертификат без чека.
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